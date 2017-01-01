14-летний ученик сломал руку во время перемены в школе на Дыбенко

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Обсуждение темы:

«14-летний ученик сломал руку во время перемены в школе на Дыбенко»

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 11:08 [ + -5 – ]

Необходимо, чтобы на каждой перемене, на каждом этаже дежурил учитель, который следил бы за порядком.