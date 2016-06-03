В Гатчине коллекторы залили монтажной пеной глазки соседей должника (фото)
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Общество
Не надо занимать в микрозаймах...нет долгов-нет коллекторов!Захотят повесить чужой долг,можно смело брать в руки ружьё и стрелять по ним...
Дружбан есть один срун работает коллектором. Прибыльная работёнка однако
Неправдоподобно. Принят закон, ограничивающий недозволенные действия коллекторов.Максимум, что они могут себе позволить, это позвонить раз в день и напомнить о долге.
Не боятся уроды не тому глазки на двери заливать пеной, ведь нарвутся и попишут уродов
Я всегда отдаю долг натурою сразу. Чтобы не настучали по дыне. Нечем отдать должок, не бери займы.
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16:46, 30 января
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