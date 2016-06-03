В Гатчине коллекторы залили монтажной пеной глазки соседей должника (фото)

А также исписали стены в подъезде.

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Обсуждение темы:

«В Гатчине коллекторы залили монтажной пеной глазки соседей должника (фото)»

Milord 08.02 10:12 [ + 7 – ]

Подобное происходит лишь потому, что это позволено.

Всезнайка 08.02 10:53 [ + -1 – ]

Не надо занимать в микрозаймах...нет долгов-нет коллекторов!Захотят повесить чужой долг,можно смело брать в руки ружьё и стрелять по ним...

скaльпель 08.02 11:07 [ + -7 – ]

Дружбан есть один срун работает коллектором. Прибыльная работёнка однако

Тоскливый Дятел Терпило 08.02 11:10 [ + -7 – ]

Неправдоподобно. Принят закон, ограничивающий недозволенные действия коллекторов.Максимум, что они могут себе позволить, это позвонить раз в день и напомнить о долге.

Иванов1 08.02 11:16 [ + 0 – ]

Не боятся уроды не тому глазки на двери заливать пеной, ведь нарвутся и попишут уродов

AКSМ 3,14d@r 08.02 12:12 [ + -6 – ]

Я всегда отдаю долг натурою сразу. Чтобы не настучали по дыне. Нечем отдать должок, не бери займы.