Очевидцы: 10-летний мальчик погиб при падении из окна на Планерной

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«Очевидцы: 10-летний мальчик погиб при падении из окна на Планерной»

Всезнайка 08.02 10:48 [ + -1 – ]

Вот чего людям не живётся на этом свете???