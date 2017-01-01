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«Банду наркодилеров изобличили в Петербурге в отмывании 21 млн рублей»

скальпель оскопил АКSМ,дятла 07.02 20:35 [ + 1 – ]

Верней всего вся банда наркодиллеров состояла из "гостей", ишачно - аульных. Которые продают зелье из своих вонючих задов несмышлёнышам убогим и скудоумным. Нормальный человек, не будет связываться с мразями, которые наркотой торгуют!