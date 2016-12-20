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«Пять петербургских фирм привлекли за незаконное трудоустройство нелегалов»

Вот из за этих ублюдков страдает вся страна.Проститутки,реально шлюхи продажные!Сожать таких надо и штрафы такие что бы те цуки квартиры свои продавали.Ждём новостей о справедливом суде