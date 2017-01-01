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«Массовое ДТП собрало пробку у "большого дома" на Литейном (фото)»

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«Полковники все из окон повысыпались поглазеть», – шутит Станислав.

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Если это правда, то я разочарован. Всегда был уверен, что из подвала этого уютного домика виден Магадан. А тут оказывается, чтоб на собственную улицу глянуть, нужно из окошка высунуться.