Обсуждение темы:

«Крупные партии "омывайки" с метанолом изъяли из продажи в Петербурге (фото)»

Що, опять? (С)

Герои, мл.... Вертите дырки под ордена и звездочки.





ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2000 г. N 4



О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХ МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ (МЕТАНОЛ)



Использование стеклоомывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт, по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране.

Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежение к факторам, наносящим вред здоровью, увеличение в последнее время "социально сниженных лиц" постановляю:

1. запретить

