Сегодня
7 февраля, вторник
Обновлено  
Погода
-14°, влажность 70%
Завтра -10°, облачно
Валюта
$ 59.19
€ 63.24
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Крупные партии "омывайки" с метанолом изъяли из продажи в Петербурге (фото)

15:15
Тэги: алкоголь, нарушения, торговля
1
Комментировать
Система Orphus
Тэги: алкоголь, нарушения, торговля
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Киришах мертвую пенсионерку в ванной нашли из-за потопа у соседей
  • В Ленобласти 40-летний сын пришел домой к отцу умирать
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Автобус сбил подростка на Белоостровской улице
  • Петербуржец пойдет под суд за попытку снять деньги с чужого счета по фальшивому паспорту
  • Банду наркодилеров изобличили в Петербурге в отмывании 21 млн рублей
  • Маршрутка и иномарка встретились в ДТП на Замшиной улице
  • Пять петербургских фирм привлекли за незаконное трудоустройство нелегалов
  • Массовое ДТП собрало пробку у "большого дома" на Литейном (фото)
  • На Петроградке у безработной автоледи за 20 минут угнали "Мерседес" стоимостью 5 млн рублей
  • В Петербурге будут судить мужчину, который в пьяном угаре насмерть сбил на переходе 86-летнего старика
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Крупные партии "омывайки" с метанолом изъяли из продажи в Петербурге (фото)»
Новые в начале | Новые в конце
Hиф-Hиф 07.02 17:28 [ + 0 ]

Що, опять? (С)
Герои, мл.... Вертите дырки под ордена и звездочки.


ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2000 г. N 4

О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ (МЕТАНОЛ)

Использование стеклоомывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт, по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране.
Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежение к факторам, наносящим вред здоровью, увеличение в последнее время "социально сниженных лиц" постановляю:
1. запретить

Всего комментариев - 1

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
7 февраля
Пять петербургских фирм привлекли за незаконное трудоустройство нелегалов
7 февраля
На Avito появилось объявление о продаже Дачи Юхневича в Комарово, являющейся объектом культурного наследия (фото)
7 февраля
В Петербурге автолюбитель, накопивший 91 неоплаченный штраф, может лишиться водительских прав
7 февраля
Смольный пожаловался в полицию на мошенничество с билетами на бесплатное тестирование "Зенит-Арены"
6 февраля
В Ленобласти мужчина, недавно вышедший на свободу, угорел при пожаре в аварийном доме
6 февраля
Мужчина проведет 5 лет в колонии за убийство своего знакомого во время пьяной драки в Волхове
6 февраля
Пьяный водитель на ВАЗе зажал окном руку полицейского на трассе в Ленобласти
добавить свое
Песочное кино «Никогда вновь», посвященное Блокаде Ленинграда.

Никита Гавриленко 19:12, 26 января

Еще 3073 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
12:50 Мост Александра Невского разведут сегодня ночью в Петербурге (1/+1)
12:07 Смольный пожаловался в полицию на мошенничество с билетами на бесплатное тестирование "Зенит-Арены" (11/+11)
10:06 В Петербурге правозащитники пытаются спасти беглого гражданина Северной Кореи от депортации на родину, где ему грозит казнь (5/+5)
09:46 В Петербурге назначена проверка в отношении помощников депутатов из-за участия в митинге против передачи Исаакия РПЦ (5/+5)
15:08, 6 февраля К выходным морозы уйдут из Петербурга (2/+2)
14:13, 6 февраля На "Зенит-Арене" проведут концерт с участием звезд русского рока и рэпа (10/+4)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Смольный не только снег с улиц убрать не может, даже распространение билетов на дискотеку организовать не способен. А пытаются организовать нашу жизнь, жизнь города! в «Смольный пожаловался в полицию на мошенничество с билетами на бесплатное тестирование "Зенит-Арены"»
Тут надо похоронный марш играть и каяться всем едрисьим вороватым чиновникам, за украденные средства, выделенные на постройку "Зенит-Арены!" После покаяния всех виновных в Кресты! в «На "Зенит-Арене" проведут концерт с участием звезд русского рока и рэпа»
Между прочим очень жалко девушку! Хоть и сама виновата. Но хочется обратится ко всем людям "Будьте внимательны! С железной дорогой не шутят! Желаю, чтобы никто больше не погибал под колёсами локомотива!" в «16-летняя девушка погибла под колесами электрички на севере Петербурга»
Врет поди,нашла видно любовника вот и решила избавиться то муженька,тем более полтора года молчала,а тут выдала в «В Петербурге задержали педофила, который в течение полугода насиловал свою 12-летнюю падчерицу»
Навезла едрисня пукинская всякой швали аульной, "поднимать экономику педрисье - олигархическую!" в «Очередной дорожный конфликт на Маршала Жукова закончился стрельбой и госпитализацией двоих мужчин»
Рейтинг.beta комментаторов
1
52 ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 
2
35 НЕСТОР 
3
24 Историк 
4
19 SCORPION69 
5
16 МИФОДИЙ 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-70 AКSМ 3,14d@r 
2
-53 Тоскливый Дятел Терпило 
3
-32 скaльпель 
4
-21 Всезнайка 
5
-15 Зоя - Змeя Особо Ядовитая 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп жкх задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство чп
Конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой на Северном проспекте
Конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой на Северном проспекте
Подросток "заминировал" школу в центре Петербурга
Подросток "заминировал" школу в центре Петербурга
Дело о гибели в ДТП зампреда ЗакСа Солтана с супругой дошло до суда
Дело о гибели в ДТП зампреда ЗакСа Солтана с супругой дошло до суда
По факту ДТП с маршрутками на Космонавтов завели уголовное дело. Подробности (фото)
По факту ДТП с маршрутками на Космонавтов завели уголовное дело. Подробности (фото)
На следующей неделе температура воздуха в Петербурге упадет до минус 15 градусов
На следующей неделе температура воздуха в Петербурге упадет до минус 15 градусов
"Эпидемия продолжается": таксист на Невском проспекте не пропустил скорую с включенными спецсигналами (видео)
"Эпидемия продолжается": таксист на Невском проспекте не пропустил скорую с включенными спецсигналами (видео)
Водитель такси, устроивший "замес" на Индустриальном, пытался сбежать, а когда его поймали, устроил драку. Подробности (видео)
Водитель такси, устроивший "замес" на Индустриальном, пытался сбежать, а когда его поймали, устроил драку. Подробности (видео)
Отравившиеся в гостинице "Прибалтийская" - представители фармацевтической компании Pfizer. Подробности (фото)
Отравившиеся в гостинице "Прибалтийская" - представители фармацевтической компании Pfizer. Подробности (фото)
В гостинице "Прибалтийская" расследуют массовое отравление постояльцев
В гостинице "Прибалтийская" расследуют массовое отравление постояльцев
Два человека получили травмы в массовом "замесе" на Индустриальном проспекте (фото)
Два человека получили травмы в массовом "замесе" на Индустриальном проспекте (фото)
В первой декаде февраля в Петербурге будет морозно, но остальная часть месяца окажется теплее нормы
В первой декаде февраля в Петербурге будет морозно, но остальная часть месяца окажется теплее нормы
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Эрмитаж
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в Эрмитаж
Стали известны даты первых официальных матчей "Зенита" на новом стадионе
Стали известны даты первых официальных матчей "Зенита" на новом стадионе
В автобусах Петербурга можно будет оплачивать проезд банковской картой
В автобусах Петербурга можно будет оплачивать проезд банковской картой
Генпрокуратура не нашла оскорбления чувств верующих в фильме про Николая II и балерину Кшесинскую
Генпрокуратура не нашла оскорбления чувств верующих в фильме про Николая II и балерину Кшесинскую
Милонов устроит крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ
Милонов устроит крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога. Подробности (фото, видео)
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога. Подробности (фото, видео)
В ночь на 4 февраля на центральном участке ЗСД введут плату за проезд
В ночь на 4 февраля на центральном участке ЗСД введут плату за проезд
В массовом ДТП на Киевском шоссе участвовала скорая с тяжело больным младенцем на борту
В массовом ДТП на Киевском шоссе участвовала скорая с тяжело больным младенцем на борту
Петербург отмечает 73-ую годовщину снятия блокады Ленинграда (программа мероприятий)
Петербург отмечает 73-ую годовщину снятия блокады Ленинграда (программа мероприятий)
Станция метро "Лесная" закрывается на капитальный ремонт на 11 месяцев
Станция метро "Лесная" закрывается на капитальный ремонт на 11 месяцев
Рабочего Балтийского завода подозревают в краже деталей на 4,5 млн
Рабочего Балтийского завода подозревают в краже деталей на 4,5 млн
ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав
ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав
Петербуржец получил четыре года колонии за самоубийство своей падчерицы
Петербуржец получил четыре года колонии за самоубийство своей падчерицы
Более 3 млрд рублей собрали петербуржцы на капремонт своих домов
Более 3 млрд рублей собрали петербуржцы на капремонт своих домов
В декабре петербуржцы чаще ходили по ресторанам, но больше экономили на еде
В декабре петербуржцы чаще ходили по ресторанам, но больше экономили на еде
^ Наверх