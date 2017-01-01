Крупные партии "омывайки" с метанолом изъяли из продажи в Петербурге (фото)
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Киришах мертвую пенсионерку в ванной нашли из-за потопа у соседей
- В Ленобласти 40-летний сын пришел домой к отцу умирать
- Открытие в лечении варикоза
- Автобус сбил подростка на Белоостровской улице
- Петербуржец пойдет под суд за попытку снять деньги с чужого счета по фальшивому паспорту
- Банду наркодилеров изобличили в Петербурге в отмывании 21 млн рублей
- Маршрутка и иномарка встретились в ДТП на Замшиной улице
- Пять петербургских фирм привлекли за незаконное трудоустройство нелегалов
- Массовое ДТП собрало пробку у "большого дома" на Литейном (фото)
- На Петроградке у безработной автоледи за 20 минут угнали "Мерседес" стоимостью 5 млн рублей
- В Петербурге будут судить мужчину, который в пьяном угаре насмерть сбил на переходе 86-летнего старика
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Що, опять? (С)
Герои, мл.... Вертите дырки под ордена и звездочки.
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2000 г. N 4
О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХ МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ (МЕТАНОЛ)
Использование стеклоомывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт, по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране.
Вместе с тем, учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежение к факторам, наносящим вред здоровью, увеличение в последнее время "социально сниженных лиц" постановляю:
1. запретить
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Никита Гавриленко 19:12, 26 января
на новости