Обсуждение темы:

«На Avito появилось объявление о продаже Дачи Юхневича в Комарово, являющейся объектом культурного наследия (фото)»

а что тут удивительного?это еще раз подтверждает ,что в стране стало еще хуже.Раз умники с комитетов уже не боясь и не стесняясь продают наследие.Они не смотрят телевизор о том ,как все хорошо у нас,а плохо в других странах и поэтому знают истеное положение дел в стране.