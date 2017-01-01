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«За сутки четыре человека попали в больницу с переохлаждением (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 07.02 15:48 [ + -3 – ]

В связи с морозами главную заботу нужно проявить о бездомных и мигрантах. У каждого метро оборудовать круглосуточный передвижной пункт, куда они могли бы зайти погреться, перекусить, при желании переночевать. Каждой гостинице следует забронировать по десятку номеров, чтобы разметить наиболее незащищенных из них, естественно утренним завтраком и вечерним ужином.