Обсуждение темы:

«Петербурженка сдала полиции ружье покойного мужа, полвека пролежавшее в пианино»

А могла бы продать через комиссионный тысяч за 20.

Не врите людям-что бы что -то получить,надо обегать несколько инстанций,собрать кучу справок. Лучше выкинуть в Неву.