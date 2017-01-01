«Бездомного мигранта изобличили в налете на салон связи в Веселом Поселке»

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Общество
Не стыда нет не совести. Всё рады списать на гостей города. Которые работают не покладая рук.
почему бы не депортировать навечно гниду черножопую к себе в аул и заодно прихватить пидрилу 07.02.14:08
Каким образом организован контроль правоохранительными органами, если бездомный и безработный гастер незаконно находится на территории страны и промышляет грабежом?! И это банально мелкий уголовник. Представляете сколько тогда находятся в городе подготовленных и способных на теракт боевиков запрещенных в РФ организаций в сложное для страны время!
Да всё не так просто и гладко. Жил этот парень и работал. Приносил пользу обществу в отличии от большинства. Потом его кинули и он остался без жилья и без денег. Помощи ждать не откуда. Вот как то так братцы кролики.
Вы правы, Скальпель. Очень приятно, что Ваше мнение начало меняться в лучшую сторону. Конечно, этот пример показывает, на что способен человек, доведенный до отчаяния. Я давно убеждаю составить воззвание к власти с предложением проявить искреннюю заботу о мигрантах, обеспечить их жильем, работой. Почему Америка стала великой страной? Потому что это страна мигрантов: туда отправляли преступников, проституток. Но в благодатных условиях они трансформировались в процветающее общество, которое стало идеалом для многих. И нам стоит следовать их примеру, шире открывать двери для всех желающих.
Башку черножопому отрубить и не каких проблем-никого не ограбит,не убъёт.
... Скальпелюка и терпила -
п...дор, сцука, гамадрила ...
Всё дрист...ют про мигрантов ...
Вонь идёт от толерантов ...
Надо им устроить шмон ...
В топку этих ж...полизов
Всех мигрантов - на хрен, ВОН!!!!!!!!
Не, ну надо ж так -
Своею толерантной тиной
Ну всё живое, что вокруг, заср...ть!!!!!
Как будто бы зловонной блевотиной ...
терпилка, скальпель - хватит уж др...стать!!!!!!
P.S.
Вы, друзья, не так скучать бы стали
Если бы чаще друг у друга (или самого себя) сосали!!!!!
(иль в рот бы сс...ли ...)
А ... Вы у мигрантов же так любите сосать ...
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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