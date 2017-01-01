Бездомного мигранта изобличили в налете на салон связи в Веселом Поселке

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«Бездомного мигранта изобличили в налете на салон связи в Веселом Поселке»

AКSМ 3,14d@r 07.02 14:08 [ + -6 – ]

Не стыда нет не совести. Всё рады списать на гостей города. Которые работают не покладая рук.

арнольд питерский 07.02 14:31 [ + 4 – ]

почему бы не депортировать навечно гниду черножопую к себе в аул и заодно прихватить пидрилу 07.02.14:08

Историк 07.02 14:32 [ + 8 – ]

Каким образом организован контроль правоохранительными органами, если бездомный и безработный гастер незаконно находится на территории страны и промышляет грабежом?! И это банально мелкий уголовник. Представляете сколько тогда находятся в городе подготовленных и способных на теракт боевиков запрещенных в РФ организаций в сложное для страны время!

скaльпель 07.02 15:27 [ + -5 – ]

Да всё не так просто и гладко. Жил этот парень и работал. Приносил пользу обществу в отличии от большинства. Потом его кинули и он остался без жилья и без денег. Помощи ждать не откуда. Вот как то так братцы кролики.

Тоскливый Дятел Терпило 07.02 15:43 [ + -8 – ]

Вы правы, Скальпель. Очень приятно, что Ваше мнение начало меняться в лучшую сторону. Конечно, этот пример показывает, на что способен человек, доведенный до отчаяния. Я давно убеждаю составить воззвание к власти с предложением проявить искреннюю заботу о мигрантах, обеспечить их жильем, работой. Почему Америка стала великой страной? Потому что это страна мигрантов: туда отправляли преступников, проституток. Но в благодатных условиях они трансформировались в процветающее общество, которое стало идеалом для многих. И нам стоит следовать их примеру, шире открывать двери для всех желающих.

НЕСТОР 07.02 16:54 [ + 2 – ]

Башку черножопому отрубить и не каких проблем-никого не ограбит,не убъёт.

capa 07.02 19:23 [ + 2 – ]

чтоб они сдохли суки черножопые!

Нивви Хуп 07.02 19:25 [ + 0 – ]

... Скальпелюка и терпила -

п...дор, сцука, гамадрила ...

Всё дрист...ют про мигрантов ...

Вонь идёт от толерантов ...



Надо им устроить шмон ...

В топку этих ж...полизов

Всех мигрантов - на хрен, ВОН!!!!!!!!

Нивви Хуп 07.02 19:33 [ + 0 – ]

Не, ну надо ж так -

Своею толерантной тиной

Ну всё живое, что вокруг, заср...ть!!!!!

Как будто бы зловонной блевотиной ...

терпилка, скальпель - хватит уж др...стать!!!!!!



P.S.

Вы, друзья, не так скучать бы стали

Если бы чаще друг у друга (или самого себя) сосали!!!!!

(иль в рот бы сс...ли ...)

А ... Вы у мигрантов же так любите сосать ...