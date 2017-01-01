Контейнеровоз и "Приора" перекрыли набережную Обводного канала (фото)
13:50
Тэги: дтп, авто, пробки, центр, обводный канал
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«Контейнеровоз и "Приора" перекрыли набережную Обводного канала (фото)»
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