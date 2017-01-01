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«В Петербурге будут судить мужчину, который в пьяном угаре насмерть сбил на переходе 86-летнего старика»

скальпель оскопил АКSМ,дятла 07.02 20:57 [ + 1 – ]

Не бабудеда захарию. Жаль. Весёлая была старушка. Смешила всех до упаду. Память стала её подводить. Забывать стала кто она? Дед, или скальпель, или олька, или дятел? Тосковала сильно она, наша диванная бабушка, в последнее время, дятлица наша старенькая.