Смольный пожаловался в полицию на мошенничество с билетами на бесплатное тестирование "Зенит-Арены"
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Общество
Неужели трудно было распределить билеты по учреждениям, высшим и средним учебным заведениям.
Смольный не только снег с улиц убрать не может, даже распространение билетов на дискотеку организовать не способен. А пытаются организовать нашу жизнь, жизнь города!
скальпель 07.02 13:27, хучь и прально меня назвал, такая я и есь АКSМ, олька тоскливая бананова, но всё одно, ето надо доказать. Не порочить жынку худыми словами без основатильно. Вот так и богатеют умные то люди. Всё перепродают.
Тоскливая Терпило Дятел, распределим своё терпило. Подержу свою напарницу по бизнесу. Жыть надо с умом и выгодой.
эти перекупщики от самого смольного и работают а усатый гондон главный организатор
арнольд питерский 07.02 14:25 [ + 0 – ]
Револьвер, тельняшка и бескозырка вам пришлись бы к лицу !
Вы молодец ! Жгёте глаголом по революционному хлёстко! Так держать !
декстер, лучше быть в тельняшке и с револьвером чем рабом и дураком
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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