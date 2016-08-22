Смольный пожаловался в полицию на мошенничество с билетами на бесплатное тестирование "Зенит-Арены"

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«Смольный пожаловался в полицию на мошенничество с билетами на бесплатное тестирование "Зенит-Арены"»

Тоскливый Дятел Терпило 07.02 12:42 [ + -5 – ]

Неужели трудно было распределить билеты по учреждениям, высшим и средним учебным заведениям.

Историк 07.02 13:14 [ + 16 – ]

Смольный не только снег с улиц убрать не может, даже распространение билетов на дискотеку организовать не способен. А пытаются организовать нашу жизнь, жизнь города!

скaльпель 07.02 13:27 [ + -7 – ]

а что делать? кругом мошенники нивви хупы и прочая пидоросня

AКSМ 3,14d@r 07.02 13:40 [ + -6 – ]

скальпель 07.02 13:27, хучь и прально меня назвал, такая я и есь АКSМ, олька тоскливая бананова, но всё одно, ето надо доказать. Не порочить жынку худыми словами без основатильно. Вот так и богатеют умные то люди. Всё перепродают.

AКSМ 3,14d@r 07.02 13:43 [ + -8 – ]

Тоскливая Терпило Дятел, распределим своё терпило. Подержу свою напарницу по бизнесу. Жыть надо с умом и выгодой.

арнольд питерский 07.02 14:25 [ + 6 – ]

эти перекупщики от самого смольного и работают а усатый гондон главный организатор

dexter 07.02 15:10 [ + 5 – ]

арнольд питерский 07.02 14:25 [ + 0 – ]

Револьвер, тельняшка и бескозырка вам пришлись бы к лицу !

Вы молодец ! Жгёте глаголом по революционному хлёстко! Так держать !

арнольд питерский 07.02 15:45 [ + 7 – ]

декстер, лучше быть в тельняшке и с револьвером чем рабом и дураком

НЕСТОР 07.02 16:58 [ + 5 – ]

Ворюги и мошенники жалуются полиции-усраться можно.

alik1972 07.02 17:06 [ + 5 – ]

По моему слова "мошенничество" и Зенит-Арена - синонимы.