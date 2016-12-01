На Петроградке у безработной автоледи за 20 минут угнали "Мерседес" стоимостью 5 млн рублей

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«На Петроградке у безработной автоледи за 20 минут угнали "Мерседес" стоимостью 5 млн рублей»

Тоскливый Дятел Терпило 07.02 16:54 [ + 3 – ]

Кем же она ранее работала, что успела накопить столь внушительную сумму. Неужели ей опять придется возвращаться на работу?

скaльпель 07.02 17:27 [ + -4 – ]

ТХ дед и пух сейчас всё расскажет

Milord 07.02 18:07 [ + 7 – ]

Вот безработная бедняжка, наверное кушать нечего, а у неё ещё и "Мерсюк" угнали, необходимый, чтобы ездить в поисках работы. Поистине достойно сочувствия.

Анжей Стамбулянский 07.02 18:38 [ + 8 – ]

Одной дурой на дороге меньше будет!

АСА 07.02 18:55 [ + 5 – ]

Скоро все наши безработные останутся без Лексусов и Мерседесов.Какие то не жалостливые угонщики

Vignat 07.02 19:50 [ + 0 – ]

А мой 20-ти летний жигуленок никто почему-то не угоняет. Даже на парковке у МЕГИ и с открытыми дверями.

НЕСТОР 07.02 20:42 [ + 0 – ]

Насосёт ещё.