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«В Киришах мертвую пенсионерку в ванной нашли из-за потопа у соседей»

скальпель оскопил АКSМ,дятла 07.02 20:27 [ + 1 – ]

Сдётся, что то была бабадед захария АКSМ. Весёлая была. Рот не закрывался ни на минуту. Все ей казалось что она то дед, то скальпель. Лишь на пряжке санитары ей ума давали через ворота задние.Не кому и повеселить теперь. Не стало юродивой.