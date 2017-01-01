Немолодой мужчина умер на Большеохтинском кладбище

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Обсуждение темы:

«Немолодой мужчина умер на Большеохтинском кладбище»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 07.02 12:16 [ + -8 – ]

В 59 лет уже давно прогулы на кладбище ставят.

Тоскливый Дятел Терпило 07.02 12:40 [ + -4 – ]

Очень жестоко сказано. Мы должны увеличить продолжительность жизни минимум до 90 лет.

Иванов1 07.02 14:35 [ + -3 – ]

"Ты, говорит, не поверишь, там (на кладбище) все умерли"