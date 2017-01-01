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«Сборщик мебели обокрал туристку из Франции в петербургском метро»

Пришло время переходить из любительской лиги в профессиональную. На зоне повысит квалификацию, обменяется опытом, повысит уровень мастерства.

Нивви Хуп 07.02 19:09 [ + 0 – ]

... Снова "мебель"???

... Вновь ... толстяк????

Что-то не пойму никак ...

В тот момент, слышь ты, терпила, -

Ты там мима не ходила??????

