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«На Фаворского лысый толстяк с пистолетом ограбил 26-летнюю петербурженку в собственной квартире»

Нивви Хуп 07.02 19:03 [ + 0 – ]

... Лысый толстый старый хрен ...

Раньше ртом сосал свой член ...

Жирная свинья, тупая ...

Теперь каждый это знает ...



Сколько же в тебе дерьмища -

От подмышек, фу-у-у, вонища!!!!!

Грабишь девочек, жирдяй????

Черенок от швабры в ж...пу

Ты от Хупа получай!!!



Сволочь, гнида, п...дорас,

Скоро Твой последний час!!!!!