В Петербурге задержали педофила, который в течение полугода насиловал свою 12-летнюю падчерицу

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«В Петербурге задержали педофила, который в течение полугода насиловал свою 12-летнюю падчерицу»

SCORPION69 07.02 11:19 [ + 9 – ]

Врет поди,нашла видно любовника вот и решила избавиться то муженька,тем более полтора года молчала,а тут выдала

Тоскливый Дятел Терпило 07.02 11:42 [ + -5 – ]

Я не понимаю, почему ребенок все это время не мог заявить об этом чудовищном преступлении в полицию, или хотя бы омбудсмену, или учителям в школе. Где были депутаты и их помощники? И главное, на что смотрела мать?

Роберт 07.02 13:18 [ + 8 – ]

Теперь похоже достаточно только пальцем указать и всё уже доказано.

AКSМ 3,14d@r 07.02 13:47 [ + -6 – ]

Тяжела наша доля жыночная. Но мы крепчаем. Всё пережывём. Ха_ха_ха......