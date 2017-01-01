В Рыбацком двое злоумышленников отобрали у курьера деньги и драгоценности на 430 тысяч рублей

Одного из налетчиков удалось задержать.

Одного из налетчиков удалось задержать.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 6 февраля около 13.00 у дома 3/7 по Шлиссельбургскому проспекту. Двое неизвестных преступников нанесли удар по голове 44-летнему курьеру, после чего похитили сумку с ювелирными изделиями на сумму 128759 рублей и деньгами в сумме 298435 рублей, принадлежащими коммерческой фирме.



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении был задержан 31-летний неработающий гражданин.



Возбуждено уголовное дело по признака состава преступления, предусмотренного пунктами «а,г» части 2 статьи 161 УК России (грабеж). Подельника ищут.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне средь бела дня в Невском районе Петербурга двое преступников отобрали у курьера одной из организаций ювелирные изделия и деньги. Добычей преступников стало порядка 430 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 6 февраля около 13.00 у дома 3/7 по Шлиссельбургскому проспекту. Двое неизвестных преступников нанесли удар по голове 44-летнему курьеру, после чего похитили сумку с ювелирными изделиями на сумму 128759 рублей и деньгами в сумме 298435 рублей, принадлежащими коммерческой фирме.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении был задержан 31-летний неработающий гражданин.Возбуждено уголовное дело по признака состава преступления, предусмотренного пунктами «а,г» части 2 статьи 161 УК России (грабеж). Подельника ищут.Напомним, ранее мы писали о том, что цепочку за четверть миллиона похитили у безработного в Петербурге.







Обсуждение темы: «В Рыбацком двое злоумышленников отобрали у курьера деньги и драгоценности на 430 тысяч рублей» Тоскливый Дятел Терпило 07.02 12:42 [ + -5 – ]

А что с головой у курьера, болит?

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