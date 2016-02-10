В доме на Композиторов под ногами местного жителя обрушился лестничный пролет (фото)

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Обсуждение темы:

«В доме на Композиторов под ногами местного жителя обрушился лестничный пролет (фото)»

Всезнайка 07.02 10:54 [ + -4 – ]

Сгниёт ваш трап,придурки ))))Пусть лучше прыгают как кенгуру )))

AКSМ 3,14d@r 07.02 13:13 [ + -5 – ]

отьели черёва свои, што лесничные трапы не выдерживают. и всё плохо живётся при ЕР?