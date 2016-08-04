В Петербурге правозащитники пытаются спасти беглого гражданина Северной Кореи от депортации на родину, где ему грозит казнь
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Киришах мертвую пенсионерку в ванной нашли из-за потопа у соседей
- В Ленобласти 40-летний сын пришел домой к отцу умирать
- Открытие в лечении варикоза
- Автобус сбил подростка на Белоостровской улице
- Петербуржец пойдет под суд за попытку снять деньги с чужого счета по фальшивому паспорту
- Банду наркодилеров изобличили в Петербурге в отмывании 21 млн рублей
- Маршрутка и иномарка встретились в ДТП на Замшиной улице
- Пять петербургских фирм привлекли за незаконное трудоустройство нелегалов
- Массовое ДТП собрало пробку у "большого дома" на Литейном (фото)
- На Петроградке у безработной автоледи за 20 минут угнали "Мерседес" стоимостью 5 млн рублей
- В Петербурге будут судить мужчину, который в пьяном угаре насмерть сбил на переходе 86-летнего старика
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
В феврале 2016 года Россия и КНДР подписали соглашение о взаимной выдаче нелегальных мигрантов.
- Забавно придумали... И сколько же нелегальных мигрантов из России в КНДР эффективно обнаруживают?
54 года в мучениях и приключениях.А за что его приговорили на смертную казнь?Если не криминал то однозначно нельзя его выдавать на его фанРодину.Я думаю спасти его от смерти это будет поступок.Это не узбеки которые с криминальным прошлым и настоящим обитают на нашей земле.Жаль мужика,хочется надеяться что хоть тут правозащитники себя хоть покажут.
Во-первых, нужно наказать пограничников за то, что пропусти его в пределы РФ. В-вторых, нужно разобраться, на каком основании он работал в трудовом лагере, запросить характеристики. Привлечь к ответственности начальника и охрану лагеря. И разобраться с МВД: как мог чужестранец без документов свободно перемещаться по стране и жить без регистрации где угодно. Наилучший вариант, вернуть его на историческую родину, но попросить предварительно товарища Ким Чен Ына дать гарантии, что ему будет сохранена жизнь.
Если российский человеческий материал ничего не стОит, чего говорить о корейском? )
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
16:46, 30 января
на новости