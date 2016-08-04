В Петербурге правозащитники пытаются спасти беглого гражданина Северной Кореи от депортации на родину, где ему грозит казнь

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«В Петербурге правозащитники пытаются спасти беглого гражданина Северной Кореи от депортации на родину, где ему грозит казнь»

Bloempje 07.02 10:29 [ + 2 – ]

В феврале 2016 года Россия и КНДР подписали соглашение о взаимной выдаче нелегальных мигрантов.

- Забавно придумали... И сколько же нелегальных мигрантов из России в КНДР эффективно обнаруживают?

смерч 07.02 10:44 [ + 7 – ]

54 года в мучениях и приключениях.А за что его приговорили на смертную казнь?Если не криминал то однозначно нельзя его выдавать на его фанРодину.Я думаю спасти его от смерти это будет поступок.Это не узбеки которые с криминальным прошлым и настоящим обитают на нашей земле.Жаль мужика,хочется надеяться что хоть тут правозащитники себя хоть покажут.

Всезнайка 07.02 10:47 [ + -7 – ]

Нафига нам это надо,спасать беглых???

Тоскливый Дятел Терпило 07.02 11:38 [ + -5 – ]

Во-первых, нужно наказать пограничников за то, что пропусти его в пределы РФ. В-вторых, нужно разобраться, на каком основании он работал в трудовом лагере, запросить характеристики. Привлечь к ответственности начальника и охрану лагеря. И разобраться с МВД: как мог чужестранец без документов свободно перемещаться по стране и жить без регистрации где угодно. Наилучший вариант, вернуть его на историческую родину, но попросить предварительно товарища Ким Чен Ына дать гарантии, что ему будет сохранена жизнь.

dexter 07.02 15:05 [ + 1 – ]

Если российский человеческий материал ничего не стОит, чего говорить о корейском? )