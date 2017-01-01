В Петербурге назначена проверка в отношении помощников депутатов из-за участия в митинге против передачи Исаакия РПЦ

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«В Петербурге назначена проверка в отношении помощников депутатов из-за участия в митинге против передачи Исаакия РПЦ»

монк-аль-ахри 07.02 12:20 [ + 6 – ]

Россияндия продолжает бить рекорды в области идиотизма. Вчера запретили гомеопатию, хотя уже почти 10 веков почти 80% лекарств делаются на основе растительного сырья, и в таких болезнях как аллергия, геморрой, ринит гомеопатия более полезна, чем химия. При этом запретители шляются по "соборам" и просят о милости несуществующего бога. Вчера же стриптизёрши потребовали профессионального стандарта и выдачи им трудовых книжек, с правом на пенсию. Теперь вот этот выверт в стиле Козьмы Пруткова. Он тоже предлагал реализовать Закон о введении единомыслия в России. Не удивлюсь, если едрисня этот Закон Пруткова спишет и внесёт в ГосДуру.

AКSМ 3,14d@r 07.02 14:00 [ + -6 – ]

монк-аль-ахри, прочитала вашы оклики. Спасибо. Где мне купить лекарсво от гемороя. проф.заболевание у меня. Помогите, как сможыте. Не дарм я ишо и дятел терпило. терплю давно Ишо одно спасибо вам.

арнольд питерский 07.02 14:08 [ + -1 – ]

Толку от этих митингов, как ОПГ Едрисья скажет так и будет и рабов не спросит. А главный плешивый садист будет народ танками давить стоит только появиться на улицах в количестве 50%