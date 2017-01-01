В Ленобласти будут судить 17-летнего парня, который избил и поджег юношу и заколол 130-ю ударами мужчину

Инцидент произошел в августе прошлого года в Лодейнопольском районе.

Обсуждение темы:

«В Ленобласти будут судить 17-летнего парня, который избил и поджег юношу и заколол 130-ю ударами мужчину»

Неzнайка. 07.02 10:18 [ + 5 – ]

Что то я не понял...сначала уби потом поджог, и убитому была оказана помощь? А судят за то что убитому причинил легкий вред здоровью? А на деле совсем от водяры крышу сносит...

НЕСТОР 07.02 10:36 [ + 7 – ]

Эта падла должна давно болтаться в петле.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 07.02 10:55 [ + -5 – ]

Если я правильно понимаю, 17 летний убил двух мужчин: одного избил и поджог. Потом убил ножом мужчину из деревни.



На лицо душевно больной , поместят его в психбольницу для особо опасных на Арсенальную, 9





Тоскливый Дятел Терпило 07.02 11:29 [ + -5 – ]

Чтобы нанести 130 ударов, надо обладать нездоровой психикой. Конечно, человек нуждается в лечении в диспансере для пациентов с душевным расстройством. С другой стороны, общество и мы с вами вместе, должны спросить, что нужно сделать, чтобы предотвратить подобное в будущем. Возможно, ввести всеобщую диспансеризацию и профилактический осмотр населения. Ведь жизнь сейчас очень сложная, мы живем в непростое время и выбиться из колеи может каждый.

арнольд питерский 07.02 13:59 [ + 5 – ]

хорошо бы дятлу нанести пару ударов в челюсть и по печени

Ирина Быстрова 07.02 15:25 [ + 3 – ]

Подрастает поколение которое выросло на кровавых фильмах и таких же играх. Генетически модифицированных продуктах...





Hиф-Hиф 07.02 16:39 [ + 5 – ]

Крейзанутый упырь. Но он в госпитализации и лечении не нуждается. Наоборот, общество нуждается в применении к этому упырю и ему подобным высшей меры социальной защиты. Нечего их кормить за наш счет по психбольницам.

Нивви Хуп 07.02 18:51 [ + 0 – ]

арнольд питерский 07.02 13:59 - ... и желательно рукою, закованной, как минимум, в кастет ... "Чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души" ...