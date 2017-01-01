В Ленобласти будут судить 17-летнего парня, который избил и поджег юношу и заколол 130-ю ударами мужчину
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Общество
Что то я не понял...сначала уби потом поджог, и убитому была оказана помощь? А судят за то что убитому причинил легкий вред здоровью? А на деле совсем от водяры крышу сносит...
Если я правильно понимаю, 17 летний убил двух мужчин: одного избил и поджог. Потом убил ножом мужчину из деревни.
На лицо душевно больной , поместят его в психбольницу для особо опасных на Арсенальную, 9
Чтобы нанести 130 ударов, надо обладать нездоровой психикой. Конечно, человек нуждается в лечении в диспансере для пациентов с душевным расстройством. С другой стороны, общество и мы с вами вместе, должны спросить, что нужно сделать, чтобы предотвратить подобное в будущем. Возможно, ввести всеобщую диспансеризацию и профилактический осмотр населения. Ведь жизнь сейчас очень сложная, мы живем в непростое время и выбиться из колеи может каждый.
Подрастает поколение которое выросло на кровавых фильмах и таких же играх. Генетически модифицированных продуктах...
Крейзанутый упырь. Но он в госпитализации и лечении не нуждается. Наоборот, общество нуждается в применении к этому упырю и ему подобным высшей меры социальной защиты. Нечего их кормить за наш счет по психбольницам.
арнольд питерский 07.02 13:59 - ... и желательно рукою, закованной, как минимум, в кастет ... "Чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души" ...
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16:46, 30 января
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