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«В Ленобласти сотрудники почты, похищавшие пенсии у стариков, приговорены к условному сроку»

Изобретательные россияне однако, так держать и дальше!

Кругом сплошная рутина, все доходные места заняты нужными презеру и его придворной челяди людишками, выбранными не по своим интеллектуальным или физическим способностям, а по близости к правящему клану уголовников. Они, конечно, тоже воруют, но на то, - как говорится, воля Господня... Кому-то не позволено ничего, а кому-то можно всё. Налицо совдеповское равноправие...