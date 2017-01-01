В Ленобласти сотрудники почты, похищавшие пенсии у стариков, приговорены к условному сроку
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Общество
Изобретательные россияне однако, так держать и дальше!
Кругом сплошная рутина, все доходные места заняты нужными презеру и его придворной челяди людишками, выбранными не по своим интеллектуальным или физическим способностям, а по близости к правящему клану уголовников. Они, конечно, тоже воруют, но на то, - как говорится, воля Господня... Кому-то не позволено ничего, а кому-то можно всё. Налицо совдеповское равноправие...
На почте очень низкий уровень зарплаты, это толкает людей на хищения. Надо увеличить многократно, тогда воровство прекратится.
Получили условный срок, поскольку признаны мелкими шалунами. Как известно, всё познаётся в сравнении- например с тем же Сердюковым.
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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