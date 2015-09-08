Новый Музей блокады откроют в Петербурге в январе 2019-го

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«Новый Музей блокады откроют в Петербурге в январе 2019-го»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 06.02 17:28 [ + 11 – ]

Там будет картина, как путин на бульдозере давит "вражеские" продукты". Помогая блокадному Ленинграду, от "ожирения?"

Hиф-Hиф 06.02 19:51 [ + 7 – ]

Странные какие-то идеи посещают начальство. Зачем в городе третий музей Блокады? Это не считая локальных экспозиций на Пискаревке, музея в Ваганово и пр.

AКSМ 3,14d@r 06.02 20:54 [ + -7 – ]

Чем больше откроем музеев и поминален, тем больше престиж будет власти. Пусть видят граждане как ЕР помнит и чтит блокаду. Сознанье будет выше.

монк-аль-ахри 07.02 15:06 [ + 2 – ]

а строить будут опять братья Роттенберги? за скромную цену, само собой.