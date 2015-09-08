Новый Музей блокады откроют в Петербурге в январе 2019-го
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Общество
Там будет картина, как путин на бульдозере давит "вражеские" продукты". Помогая блокадному Ленинграду, от "ожирения?"
Странные какие-то идеи посещают начальство. Зачем в городе третий музей Блокады? Это не считая локальных экспозиций на Пискаревке, музея в Ваганово и пр.
Лучше делать, ругать легко.
Чем больше откроем музеев и поминален, тем больше престиж будет власти. Пусть видят граждане как ЕР помнит и чтит блокаду. Сознанье будет выше.
а строить будут опять братья Роттенберги? за скромную цену, само собой.
А в это время борьба с едой для ленинградцев продолжается:
"Двое россиян пытались перевезти через границу с Финляндией 46 килограммов молочных продуктов, сообщили 47news в Управлении Россельхознадзора по Ленобласти.
Продукты в объемах, превышающих разрешенные законодательством нормы, пытались перевезти через пограничный пункт "Брусничное" в машине: йогурты, сыр и сливочное масло.
По данным надзорного ведомства, продукты оказались без ветеринарных сертификатов и разрешений Россельхознадзора на ввоз.
Продукция была изъята и возвращена на сопредельную территорию – в Финляндию."
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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