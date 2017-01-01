Петербуржца отдадут под суд за гибель пешехода на "зебре" Просвещения

ДТП произошло в январе прошлого года.

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«Петербуржца отдадут под суд за гибель пешехода на "зебре" Просвещения»