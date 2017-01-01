Мать детей, пострадавших при пожаре в Колпино, привлекут за оставление в опасности

Малыши оказались в больнице с травмами.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Мать детей, пострадавших при пожаре в Колпино, привлекут за оставление в опасности»

Просто житель 06.02 17:15 [ + 2 – ]

В туалет или на кухню их брать с собой в общаге коридорного типа?