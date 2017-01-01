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«Жильцов дома на Симонова эвакуировали из-за учебного снаряда (фото)»

Мы люди болот и боеприпасов у нас много

и нас это ,как то никого не удивило.завтра найдут танк в Сосновке и это нормальное явление.Почему бы нет.Просто ,кто то принес с работы соседей попугать.