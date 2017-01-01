16-летняя девушка погибла под колесами электрички на севере Петербурга

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«16-летняя девушка погибла под колесами электрички на севере Петербурга»

МИФОДИЙ 06.02 16:36 [ + 12 – ]

идут как зомби в наушниках и капюшонах

SCORPION69 06.02 20:01 [ + 4 – ]

дура что сказать

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 06.02 21:46 [ + 10 – ]

Между прочим очень жалко девушку! Хоть и сама виновата. Но хочется обратится ко всем людям "Будьте внимательны! С железной дорогой не шутят! Желаю, чтобы никто больше не погибал под колёсами локомотива!"

Нивви Хуп 06.02 23:38 [ + 6 – ]

Конечно, жалко девчонку ... Ни разу, наверное, ещё не любила и (извините, если прозвучит кощунственно ...) не любилась по-настоящему ...

Ох уж, эти наушники ... Тренькая в них на электропианино по ночам - считаешь их посланием небес, читая такие новости - исчадием ада ...