Очередной дорожный конфликт на Маршала Жукова закончился стрельбой и госпитализацией двоих мужчин

Обсуждение темы:

«Очередной дорожный конфликт на Маршала Жукова закончился стрельбой и госпитализацией двоих мужчин»

Анжей Стамбулянский 06.02 15:17 [ + 16 – ]

Во, даже обезьяны уже вооружились! И какой чудодей дал ей разрешение?

Тоскливый Дятел Терпило 06.02 15:48 [ + -16 – ]

Во-первых, слово уроженец не обозначает национальную принадлежность: это может быть славянин, индус, китаец, вообщем кто-угодно. Во-вторых, нужно разобраться в обстоятельствах дела. Не просто же он через стекла стрелял. Возможно, была словесная перепелка, которая привела к угрожающим действия. Поскольку нападавших было двое, и мы не знаем, что у них было в руках и на уме, вполне можно было подстраховаться. Но боюсь, что теперь разрешение ему уже не оставят.

МИФОДИЙ 06.02 15:50 [ + 6 – ]

Дурдом чародей известен всем кроме ФСБ

МИФОДИЙ 06.02 15:58 [ + 14 – ]

тоскливому дятлу лицензию дать надо может застрелится

смерч 06.02 17:43 [ + 14 – ]

По по поводу разрешения на травму то начнут крутить откуда и у кого он его купил.Азиаты это реальная проблема и угроза безопасности России.Я не знаю куда фсб и прочее смотрят,хотя чё говорить все давно ооо зао и прочее

НЕСТОР 06.02 20:09 [ + 8 – ]

Какой мудак черножопым даёт разрешение?

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 06.02 22:01 [ + 9 – ]

Навезла едрисня пукинская всякой швали аульной, "поднимать экономику педрисье - олигархическую!"

бармалей 06.02 22:47 [ + 6 – ]

интересно,а как иностранный гражданин может получить разрешение на оружие?кто дал?кто разрешил?совсем уже ё....сь?!

Матва-Полтос 07.02 09:41 [ + 5 – ]

Больше черножопых..Вонючих,кишлачных..Слава ЖЛОБУ БАКИНСКОМУ,этому позорному назначенцу..,который и прикармливает эту мразь..