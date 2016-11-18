Очередной дорожный конфликт на Маршала Жукова закончился стрельбой и госпитализацией двоих мужчин
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Киришах мертвую пенсионерку в ванной нашли из-за потопа у соседей
- В Ленобласти 40-летний сын пришел домой к отцу умирать
- Открытие в лечении варикоза
- Автобус сбил подростка на Белоостровской улице
- Петербуржец пойдет под суд за попытку снять деньги с чужого счета по фальшивому паспорту
- Банду наркодилеров изобличили в Петербурге в отмывании 21 млн рублей
- Маршрутка и иномарка встретились в ДТП на Замшиной улице
- Пять петербургских фирм привлекли за незаконное трудоустройство нелегалов
- Массовое ДТП собрало пробку у "большого дома" на Литейном (фото)
- На Петроградке у безработной автоледи за 20 минут угнали "Мерседес" стоимостью 5 млн рублей
- В Петербурге будут судить мужчину, который в пьяном угаре насмерть сбил на переходе 86-летнего старика
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Во, даже обезьяны уже вооружились! И какой чудодей дал ей разрешение?
Во-первых, слово уроженец не обозначает национальную принадлежность: это может быть славянин, индус, китаец, вообщем кто-угодно. Во-вторых, нужно разобраться в обстоятельствах дела. Не просто же он через стекла стрелял. Возможно, была словесная перепелка, которая привела к угрожающим действия. Поскольку нападавших было двое, и мы не знаем, что у них было в руках и на уме, вполне можно было подстраховаться. Но боюсь, что теперь разрешение ему уже не оставят.
По по поводу разрешения на травму то начнут крутить откуда и у кого он его купил.Азиаты это реальная проблема и угроза безопасности России.Я не знаю куда фсб и прочее смотрят,хотя чё говорить все давно ооо зао и прочее
Навезла едрисня пукинская всякой швали аульной, "поднимать экономику педрисье - олигархическую!"
интересно,а как иностранный гражданин может получить разрешение на оружие?кто дал?кто разрешил?совсем уже ё....сь?!
Больше черножопых..Вонючих,кишлачных..Слава ЖЛОБУ БАКИНСКОМУ,этому позорному назначенцу..,который и прикармливает эту мразь..
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
16:46, 30 января
на новости