На "Зенит-Арене" проведут концерт с участием звезд русского рока и рэпа
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Общество
Какие там в жопу звезды русского рока. Русский рок давно умер с тех пор как ушел Егор Летов!!! Вечная Память Игорю Фёдоровичу!!!
арнольд питерский 06.02 15:00 [ + 3 – ]
Какие там в жопу звезды русского рока. Русский рок давно умер с тех пор как ушел Егор Летов!!!-----------
Хм, мое мнение - русского рока никогда не существовало. Хотя, если считать эту отрыжку грушинского фестиваля роком.... Глубоко вторичные исполнители, никакие музыкально, все внимание текстам вместо музыки. У Летова хотя бы дух был истинный, а остальные все за гранью, православные рокеры, блин. Про рэп промолчу, это ваще не музыка.
А замызганный стадион смольнинских подельников отмыть успели? Как бы заразу какую не подхватить.
Тут надо похоронный марш играть и каяться всем едрисьим вороватым чиновникам, за украденные средства, выделенные на постройку "Зенит-Арены!" После покаяния всех виновных в Кресты!
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16:46, 30 января
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