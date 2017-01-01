На "Зенит-Арене" проведут концерт с участием звезд русского рока и рэпа

Обсуждение темы:

«На "Зенит-Арене" проведут концерт с участием звезд русского рока и рэпа»

скaльпель 06.02 14:25 [ + -12 – ]

Вот и построили. Молодцы. Идем с друзьями на концерт.

скaльпель 06.02 14:26 [ + -10 – ]

Отпишусь об увиденном

Историк 06.02 14:35 [ + 11 – ]

Дорого дискотека получилась. А блэк джек и шлюхи будут?

арнольд питерский 06.02 15:00 [ + 10 – ]

Какие там в жопу звезды русского рока. Русский рок давно умер с тех пор как ушел Егор Летов!!! Вечная Память Игорю Фёдоровичу!!!

сrtgnbr 06.02 15:30 [ + 2 – ]

арнольд питерский 06.02 15:00 [ + 3 – ]

Какие там в жопу звезды русского рока. Русский рок давно умер с тех пор как ушел Егор Летов!!!-----------

Хм, мое мнение - русского рока никогда не существовало. Хотя, если считать эту отрыжку грушинского фестиваля роком.... Глубоко вторичные исполнители, никакие музыкально, все внимание текстам вместо музыки. У Летова хотя бы дух был истинный, а остальные все за гранью, православные рокеры, блин. Про рэп промолчу, это ваще не музыка.

Тоскливый Дятел Терпило 06.02 15:50 [ + -5 – ]

Жалкое зрелище для таких же жалких зрителей.

lazzi 06.02 19:41 [ + 7 – ]

А замызганный стадион смольнинских подельников отмыть успели? Как бы заразу какую не подхватить.

НЕСТОР 06.02 20:11 [ + 9 – ]

Как бы крыша не .бнулась.