Сампсониевский собор передали Русской православной церкви на 49 лет (видео)
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Общество
Какое мудрое решение! Возрадуйтесь, православные! Будет теперь вам где земные поклоны бить да в колокола звонить.
непонятка тут. то-ли длинногривым пиздо*лам бросили кость, чтобы от Исаакия отвяли? то-ли на Сампсонии показать хотят, что реально попы не могут без поддержки государства хоть что-то путное сделать. Не понятно. Но "передача" была оформлена в лучших традициях "Бандитского Петербурга". Втихаря, без предупреждения народа, в нерабочий день, когда кто в лесу, кто на даче, кто на спорте...Видимо, даже лохматые невежды сами понимают, что они - ворьё. Вот и шарятся по шхерам.
Закончилась эра, когда в Соборах устраивали бассейны и дискотеки. Правильное, мудрое решение: все должно быть в руках Святой Православной Церкви! Тем более в эти последние дни перед пришествием антихриста и кончиной этого мира. Есть еще возможность отмолить грязные грехи, и предстать на Суд Божий с искренним покаянием, чтобы заслужить прощение. А тех, кто пишет супротивное, прости Боже, сами не ведают, что творят.
скaльпель 06.02 14:24 - Ты не иудей, а ИУДА - раз пишешь под чужим НИКом, к тому же всякую ересь!!!
Черную метку им вместо ключей. Самоназначенцы -посредники между народом и Высшими Силами.
Йаяязь А ты видно муслим, если пишешь всякую хрень! Бог, тебе судья!
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16:46, 30 января
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