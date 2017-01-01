Сампсониевский собор передали Русской православной церкви на 49 лет (видео)

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«Сампсониевский собор передали Русской православной церкви на 49 лет (видео)»

НЕСТОР 06.02 13:56 [ + 12 – ]

Попы,вам мало Сампсониевского, илух лезете к Исакию?

Йаяязь 06.02 14:20 [ + 11 – ]

попам не соборы нужно передавать, а на рудники их сгонять пачками...

скaльпель 06.02 14:24 [ + -6 – ]

Хоть я иудей но поддерживаю это решение

Hиф-Hиф 06.02 14:42 [ + 7 – ]

Какое мудрое решение! Возрадуйтесь, православные! Будет теперь вам где земные поклоны бить да в колокола звонить.

арнольд питерский 06.02 15:21 [ + 17 – ]



МИФОДИЙ 06.02 15:29 [ + 5 – ]

Арнольд поп толоконный лоб)))))))

монк-аль-ахри 06.02 15:37 [ + 8 – ]

непонятка тут. то-ли длинногривым пиздо*лам бросили кость, чтобы от Исаакия отвяли? то-ли на Сампсонии показать хотят, что реально попы не могут без поддержки государства хоть что-то путное сделать. Не понятно. Но "передача" была оформлена в лучших традициях "Бандитского Петербурга". Втихаря, без предупреждения народа, в нерабочий день, когда кто в лесу, кто на даче, кто на спорте...Видимо, даже лохматые невежды сами понимают, что они - ворьё. Вот и шарятся по шхерам.

Тоскливый Дятел Терпило 06.02 15:58 [ + -8 – ]

Закончилась эра, когда в Соборах устраивали бассейны и дискотеки. Правильное, мудрое решение: все должно быть в руках Святой Православной Церкви! Тем более в эти последние дни перед пришествием антихриста и кончиной этого мира. Есть еще возможность отмолить грязные грехи, и предстать на Суд Божий с искренним покаянием, чтобы заслужить прощение. А тех, кто пишет супротивное, прости Боже, сами не ведают, что творят.

НС 06.02 17:58 [ + 4 – ]

А через 49 лет ремонт за счёт атеистов.

Нивви Хуп 06.02 19:12 [ + 6 – ]

скaльпель 06.02 14:24 - Ты не иудей, а ИУДА - раз пишешь под чужим НИКом, к тому же всякую ересь!!!

lazzi 06.02 19:56 [ + 2 – ]

Черную метку им вместо ключей. Самоназначенцы -посредники между народом и Высшими Силами.

Анжей Стамбулянский 07.02 10:17 [ + 3 – ]

Йаяязь А ты видно муслим, если пишешь всякую хрень! Бог, тебе судья!