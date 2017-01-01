В Петербурге ищут педофила, который в течение четырех лет насиловал дочь соседки

Первый раз извращенец надругался над девочкой, когда ей было всего пять лет.

Обсуждение темы:

«В Петербурге ищут педофила, который в течение четырех лет насиловал дочь соседки»

SCORPION69 06.02 20:03 [ + 6 – ]

а раньше то что с соседом трахалась и потом в цене не сошлись? и вообще не мешало бы ее проверить на вшивость

НЕСТОР 06.02 20:05 [ + 5 – ]

А матка пьяная валялась?

Роберт 06.02 23:05 [ + 6 – ]

Театр абсурда,вот пример расселения комуналки,соседа на кичу,вот комнатка и освободилась.

МИФОДИЙ 07.02 00:14 [ + 2 – ]

что сосед вообще у неё в квартире делал четыре года стадион 20 лет строят