На Ветеранов маршрутка покалечила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на красный сигнал светофора

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Обсуждение темы:

«На Ветеранов маршрутка покалечила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на красный сигнал светофора »

Нивви Хуп 06.02 19:16 [ + 6 – ]

Ишаком-то небось сподручнее управляться???

МИФОДИЙ 06.02 22:31 [ + 3 – ]

красный стой зелёный беги в школе проходили целый полковник из ГАИ приезжал обучал нас как дорогу переходить

МИФОДИЙ 06.02 22:39 [ + 8 – ]

у меня даже кот по пешеходному переходил правда на шлейке волоком