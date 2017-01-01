В Светлогорске злодей приставил к горлу случайной прохожей отвертку и потребовал отдать ему ценности

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«В Светлогорске злодей приставил к горлу случайной прохожей отвертку и потребовал отдать ему ценности»

Нивви Хуп 06.02 19:11 [ + 9 – ]

... Теперь как минимум одной учёной женщиной стало больше ...

Не стоит сейчас женщинам ходить вечерами в одиночку ... Последствия могут быть слишком катастрофичны ... Тут дама ещё легко отделалась ...

Нагнали нам стада ишаков аульных, делают на них жирные коты свой баснословный навар, а люди простые живут, как на передовой - не успеешь выйти из квартиры - как попадаешь под пулю снайпера ...

AКSМ 3,14d@r 06.02 20:48 [ + -8 – ]

Может колотун у него? На дозу не хватало? Никто не подумал как помочь то бедолаге?

Pashco 07.02 01:04 [ + -1 – ]

Светогорск!

А все кто здесь серят - лишь бы поп ...ть!

ирина кузьмина 07.02 10:13 [ + 1 – ]

Уважаемый автор , нет такого города Светлогорска , есть Светогорск ! Вы уж будьте любезны , исправте.

Pashco 07.02 10:39 [ + 0 – ]

ирина кузьмина, Светлогорск существует. Но он не в Ленинградской Области.

скaльпель 07.02 11:16 [ + -5 – ]

Нивви Хуп 06.02 19:11

П замени на Й