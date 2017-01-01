В Светлогорске злодей приставил к горлу случайной прохожей отвертку и потребовал отдать ему ценности
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Может колотун у него? На дозу не хватало? Никто не подумал как помочь то бедолаге?
Уважаемый автор , нет такого города Светлогорска , есть Светогорск ! Вы уж будьте любезны , исправте.
ирина кузьмина, Светлогорск существует. Но он не в Ленинградской Области.
Да что за безграмотный редактор нынче пошел, а! Светлогорск – в Калининградской области, а в Выборгском районе Ленинградской области находится город Светогорск. Двойка по географии, люби и знай свой край! И на всякий случай – к заголовку другой новости – напоминаю: поджог – существительное, поджег – глагол. Юноша поджог – это как девочка-скандал, наверное.
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16:46, 30 января
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