В Ленобласти мужчина, недавно вышедший на свободу, угорел при пожаре в аварийном доме

Погибший злоупотреблял спиртными напитками.

Погибший злоупотреблял спиртными напитками.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 5 февраля после пожара в одном из домов в поселке Радофинниково был найден труп мужчины с признаками отравления угарным газом.



Как удалось выяснить следователям, погибший жил в доме один, злоупотреблял спиртными напитками, после освобождения из мест лишения свободы в 2016 году не работал. Сгоревший дом находился в аварийном состоянии. По предварительному суждению специалистов, причиной пожара является неисправность печного отопления.



"В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрошены возможные очевидцы случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.



Напомним, В минувшие выходные в Тосненском районе Ленинградской области после пожара было обнаружено тело мужчины, который совсем недавно вышел из тюрьмы и вел асоциальный образ жизни.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 5 февраля после пожара в одном из домов в поселке Радофинниково был найден труп мужчины с признаками отравления угарным газом.Как удалось выяснить следователям, погибший жил в доме один, злоупотреблял спиртными напитками, после освобождения из мест лишения свободы в 2016 году не работал. Сгоревший дом находился в аварийном состоянии. По предварительному суждению специалистов, причиной пожара является неисправность печного отопления."В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрошены возможные очевидцы случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.Напомним, в конце января на Литовской улице сгорел скалодром. Пожар унес жизни двух человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали двух сварщиков, осуществлявших строительно-монтажные работы в здании.







Обсуждение темы: «В Ленобласти мужчина, недавно вышедший на свободу, угорел при пожаре в аварийном доме» Иоан Грозный 07.02 10:09 [ + -1 – ]

УРА слава богу ушёл не забрав ни чьей жизни, о провидение я благодарен тебе

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