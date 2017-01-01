Мужчина проведет 5 лет в колонии за убийство своего знакомого во время пьяной драки в Волхове

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Обсуждение темы:

«Мужчина проведет 5 лет в колонии за убийство своего знакомого во время пьяной драки в Волхове»

НЕСТОР 06.02 20:04 [ + 5 – ]

В СССР за убийство давали 15 лет.

утро&лето 06.02 22:34 [ + -3 – ]

Жизнь деревенского алкаша больше не стоит.

Нивви Хуп 06.02 23:30 [ + 1 – ]

Интересно, а кто считал? Убийца? Странно, если учесть, что он находился в пьяном угаре ...

Большой 07.02 10:53 [ + 1 – ]

Убийство по неосторожности - это когда пару раз ударил а он взял и помер.А здесь лупил пока не запыхался.На умышленное тянет...

Иванов1 07.02 14:38 [ + 0 – ]

На полосатом все от смеха умрут, когда его с 5 годами привезут.