15-летнего любителя экстрима сняли с крыши электрички в Петербурге
18:10
Тэги: железная дорога, дети, электрички, задержания
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Общество
Обсуждение темы:
«15-летнего любителя экстрима сняли с крыши электрички в Петербурге»
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ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 18:35 [ + 4 – ]
Скудоумная едрисня запретила родителям наказывать своих детей! Даже за лёгкий шлепок, могут привлечь и наказать. Вплоть до уголовного преследования и изъятия детей из семьи. Что получилось и что вырастает из таких детей? Сами видим. Пример на лицо!
ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 18:41 [ + 4 – ]
На мать составили протокол. И как она должна действовать? Вместо того, чтобы ремнем поучить уму разуму? "Ты уж, сынок больше не цепляйся за электрички. Приказывай чадо, что купить тебе надо. Чтобы не хулиганил бы только"
На мать составили протокол. И как она должна действовать? Вместо того, чтобы ремнем поучить уму разуму? "Ты уж, сынок больше не цепляйся за электрички. Приказывай чадо, что купить тебе надо. Чтобы не хулиганил бы только"
Такое воспитание по едрисьему законодательству, должно быть?
Всего комментариев - 3
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