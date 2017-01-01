В Петербурге будут судить бухгалтера, похитившего у своей фирмы почти 2 миллиона

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Обсуждение темы:

«В Петербурге будут судить бухгалтера, похитившего у своей фирмы почти 2 миллиона»

AКSМ 3,14d@r 03.02 17:39 [ + -4 – ]

вот и бери энтих жуликов на работу. По миру пустят ворюги.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 18:46 [ + 4 – ]

Сердюков украл из Оборонки, в сотни раз, даже в тысячи раз больше. И, что? Ходит посмеивается и работу заимел, хорошую. С которой снова воруй, тащи, набивай свой курдюк бездонный!