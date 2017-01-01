В Тихвине во время пьяной ссоры мужчина зарезал своего собутыльника

От поулченных травм потерпевший скончался на месте.

От поулченных травм потерпевший скончался на месте.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 1 февраля в одной из квартир дома, расположенного на улице Машиностроителей в Тихвине, было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в виде колото-резаного ранения шеи.



Как удалось выяснить следователям, между потерпевшим и его знакомым в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт. Во время ссоры мужчина нанес своему оппоненту удар ножом в область шеи, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отмтеили в ведомстве.



Напомним, В минувшую среду в Тихвинском районе Ленинградской области пьяная ссора между двумя мужчинами закончилась смертью одного из них.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 1 февраля в одной из квартир дома, расположенного на улице Машиностроителей в Тихвине, было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в виде колото-резаного ранения шеи.Как удалось выяснить следователям, между потерпевшим и его знакомым в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт. Во время ссоры мужчина нанес своему оппоненту удар ножом в область шеи, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отмтеили в ведомстве.Напомним, ранее в Приморском районе Петербурга арестовали молодого мужчину, подозреваемого в убийстве своего собутыльника.







Обсуждение темы: «В Тихвине во время пьяной ссоры мужчина зарезал своего собутыльника» Иоан Грозный 03.02 17:25 [ + -3 – ]

ура, опять провидение работает! одно быдло зажмурилось,другое присядет! AКSМ 3,14d@r 03.02 17:32 [ + -3 – ]

Солидарна с иоаной.

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