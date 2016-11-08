Бездомная отрезала нос собутыльнику во время застолья на Удельном

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Бездомная отрезала нос собутыльнику во время застолья на Удельном»

Неzнайка. 03.02 15:19 [ + 3 – ]

Редакция празднует пятницу)))

Всезнайка 03.02 15:30 [ + 1 – ]

Дерьмо бездомное алкашное...

Hиф-Hиф 03.02 15:57 [ + 0 – ]

Редакция! Я не понял, нос-то отрезанный у этих гнусных членовредителей-похитителей изъяли? Что потерпевшему пришивать теперь будут?

Тоскливый Дятел 03.02 16:08 [ + -5 – ]

А пострадавший имеет определенное местожительство? Или из их команды.