Дело о гибели в ДТП зампреда ЗакСа Солтана с супругой дошло до суда

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«Дело о гибели в ДТП зампреда ЗакСа Солтана с супругой дошло до суда»

монк-аль-ахри 03.02 15:29 [ + 7 – ]

дело мутное. по первым ощущениям - виноват сам солтан. но кто же из власть предержащих правду признает?! валить на простого встречного будут. ему на шею хомут будут пристраивать...

Иоан Грозный 03.02 17:24 [ + -8 – ]

монк акри...инерция мышления все твои доводы и не более, там реально водитель мерса виноват и путался в показаниях, причём тут власть не власть, правда есть правда

Историк 03.02 17:27 [ + 10 – ]

На фотографиях мерс стоит на своей полосе, а почему человеку без рук и ног выдают права, тут разбираться надо!