15-летнего школьника задержали в Кронштадте за кражи телефонов у младшеклассников

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Обсуждение темы:

«15-летнего школьника задержали в Кронштадте за кражи телефонов у младшеклассников»

AКSМ 3,14d@r 03.02 13:42 [ + -5 – ]

Мальчику нужны деньги на пиво и сигареты. Родители скупердяи не дают. Пришлось с молодых ранних лет самому добывать всё.

монк-аль-ахри 03.02 13:58 [ + 0 – ]

начинающий русский урод....

МИФОДИЙ 03.02 14:21 [ + 3 – ]

такая вот крыса у меня треники спёрла в раздевалке в 1983 году