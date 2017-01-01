В Ленобласти двое злоумышленников избили 30-летнего мужчину и отняли у него сумку с 2,5 млн рублей

Нападение было совершено в поселке Ленинское.

Нападение было совершено в поселке Ленинское.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 2 февраля около 12.30 в полицию обратился 30-летний мужчина с сообщением о том, что в этот день около 9.30 утра в подъезде дома на Заречной улице в поселке Ленинское двое неизвестных преступников избили его руками. После этого злоумышленники похитили сумку с 2,6 миллионами рублей и с места происшествия скрылись.



Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом носа, после оказания медицинской помощи направлен не амбулаторное лечение.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полиция принимает меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне утром двое неизвестных злоумышленников избили мужчину в парадной дома в Выборгском районе Ленинградской области, после чего отобрали у него сумку, в которой находилось более 2,5 миллиона рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 2 февраля около 12.30 в полицию обратился 30-летний мужчина с сообщением о том, что в этот день около 9.30 утра в подъезде дома на Заречной улице в поселке Ленинское двое неизвестных преступников избили его руками. После этого злоумышленники похитили сумку с 2,6 миллионами рублей и с места происшествия скрылись.Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом носа, после оказания медицинской помощи направлен не амбулаторное лечение.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полиция принимает меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.Напомним, ранее мы писали о том, что в Кировском районе трое в масках отняли у жителя коммуналки полмиллиона рублей.





