Мужчина на "Фольксвагене" влетел в группу пешеходов на переходе в Колпино

ДТП произошло накануне вечером.

ДТП произошло накануне вечером.



По предварительным данным, в 20:55 на перекрёстке улиц Пролетарской и Вавилова 54-летний мужчина на «Фольксвагене Пассате» в зоне регулируемого пешеходного перехода въехал в группу людей.



Пострадавших трое: 64-летние мужчина и женщина и 36-летняя женщина. Все они госпитализированы в состоянии лёгкой степени тяжести.



По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, Серьёзное ДТП произошло в Колпино, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области.По предварительным данным, в 20:55 на перекрёстке улиц Пролетарской и Вавилова 54-летний мужчина на «Фольксвагене Пассате» в зоне регулируемого пешеходного перехода въехал в группу людей.Пострадавших трое: 64-летние мужчина и женщина и 36-летняя женщина. Все они госпитализированы в состоянии лёгкой степени тяжести.По факту ДТП проводится проверка.Напомним, на прошлой неделе на проспекте Пятилеток под колесами иномарки погиб пожилой мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте.







Обсуждение темы: «Мужчина на "Фольксвагене" влетел в группу пешеходов на переходе в Колпино» НЕСТОР 03.02 17:14 [ + 0 – ]

За рулём одни ублюдки.

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