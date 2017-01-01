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Мужчина на "Фольксвагене" влетел в группу пешеходов на переходе в Колпино

13:22
Тэги: дтп, авто, пешеходы, колпино
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Тэги: дтп, авто, пешеходы, колпино
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Общество
Обсуждение темы:
«Мужчина на "Фольксвагене" влетел в группу пешеходов на переходе в Колпино»
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НЕСТОР 03.02 17:14 [ + 0 ]

За рулём одни ублюдки.

Всего комментариев - 1

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