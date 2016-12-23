Очевидец: на Звездной парень на ВАЗе избил девушку, а затем похитил ее

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Обсуждение темы:

«Очевидец: на Звездной парень на ВАЗе избил девушку, а затем похитил ее»

AКSМ 3,14d@r 03.02 13:25 [ + -9 – ]

Как романтично! Выкрал любимую.Нас не догонят, пою мотив.

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 13:34 [ + 6 – ]

Перереживаешь (03.02 13:25), что никто похищает тебя бабодеда ,захарию оскальпиров.....? Так годы твои немалые, старые! Угомонись уж. Пойди чем нибудь займись. Летом на дачу. Вот и и занятие будет. Некогда будет тосковать и под чужими именами писать всякую чушь.

Тоскливый Дятел 03.02 13:47 [ + -8 – ]

Предлагаю выразить благодарность мужчине-свидетелю, который 10 минут наблюдал избиение и затем точно сообщил номер авто.

монк-аль-ахри 03.02 13:59 [ + 2 – ]

чурк, однако...только те такие страстные и порядочные...бляд*!

скальпель 03.02 17:09 [ + 4 – ]

... А серое забитое зае...анное стадо шло мимо и молча прятало глаза ... И ни одно пресмыкающееся не вступилось за несчастную девушку, включая наблюдателя ... великий русский народ ...

Значит, говорите, "с колен встаем"? Ну-ну ...

dexter 03.02 17:51 [ + 1 – ]

это телевизор говорит, что встаём )

Как стояли раком, так и стоим.

скальпель 03.02 17:54 [ + 0 – ]

... Только при этом ещё развернулись ж...пой на юг и юго-восток и ягодицы обеими руками раздвинули ...

Йаяязь 03.02 19:17 [ + 0 – ]

чую, что "петербуржец" по петербуржски черноволос и смуглокож...