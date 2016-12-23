Очевидец: на Звездной парень на ВАЗе избил девушку, а затем похитил ее
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Общество
Перереживаешь (03.02 13:25), что никто похищает тебя бабодеда ,захарию оскальпиров.....? Так годы твои немалые, старые! Угомонись уж. Пойди чем нибудь займись. Летом на дачу. Вот и и занятие будет. Некогда будет тосковать и под чужими именами писать всякую чушь.
Предлагаю выразить благодарность мужчине-свидетелю, который 10 минут наблюдал избиение и затем точно сообщил номер авто.
... А серое забитое зае...анное стадо шло мимо и молча прятало глаза ... И ни одно пресмыкающееся не вступилось за несчастную девушку, включая наблюдателя ... великий русский народ ...
Значит, говорите, "с колен встаем"? Ну-ну ...
... Только при этом ещё развернулись ж...пой на юг и юго-восток и ягодицы обеими руками раздвинули ...
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16:46, 30 января
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