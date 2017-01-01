«В Петербурге задержали кавказца, который вместе с подельником избил продавца и украл 32 телефона из салона связи»

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Общество
Кто бы сомневался. Если не ишаки, то кавказоиды ... Квантовой механикой или, скажем, теорией струн им же как-то несподручно заниматься ...
Подержу свою дятлицу калоедку тоскливую. Верно сказало АКSМ из нашых рядов.
... Когда вас, Тоскливый Дятел и AКSМ 3,14d@r, будут потрошить стаей эти, так называемые "россияне" - до вас, надеюсь, дойдёт понимание всей глубины и ложности ваших заблуждений... Но будет уже слишком поздно ...
скальпель, немного уточню. Тоскливая дятел и АКSМ3,14...., одно и тоже лицо. Потом её уже потрошат в пуку. Не зря она является ярой сторонницей кавказоидов. Власть разрешила ей, однако! Так что понятно, что это за птица, в газете кукарекает? Защищает свои льготы и свободу, данные ей.
Соглашусь, Уважаемый ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла. Этот тоскующий дебилоид даже не пытается мало-мальски разнообразить стиль изложения, когда пишет от разных имён. За что ему только деньги платят? Гонит откровенную халтуру ...
Я,хочу кавказса подержать. Руские больше воруют. У меня муж из аула. Порядочный и харошый. Горжуся им.
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16:46, 30 января
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