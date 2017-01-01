В Петербурге задержали кавказца, который вместе с подельником избил продавца и украл 32 телефона из салона связи

Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали кавказца, который вместе с подельником избил продавца и украл 32 телефона из салона связи»

скальпель 03.02 17:00 [ + 9 – ]

Кто бы сомневался. Если не ишаки, то кавказоиды ... Квантовой механикой или, скажем, теорией струн им же как-то несподручно заниматься ...

НЕСТОР 03.02 17:09 [ + 8 – ]

Запихнуть все телефоны чурке в жопу.

Тоскливый Дятел 03.02 17:15 [ + -8 – ]

Будьте пожалуйста, снисходительнее. Все-таки россиянин.

AКSМ 3,14d@r 03.02 17:31 [ + -5 – ]

Подержу свою дятлицу калоедку тоскливую. Верно сказало АКSМ из нашых рядов.

скальпель 03.02 17:41 [ + 7 – ]

... Когда вас, Тоскливый Дятел и AКSМ 3,14d@r, будут потрошить стаей эти, так называемые "россияне" - до вас, надеюсь, дойдёт понимание всей глубины и ложности ваших заблуждений... Но будет уже слишком поздно ...

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 03.02 18:10 [ + 7 – ]

скальпель, немного уточню. Тоскливая дятел и АКSМ3,14...., одно и тоже лицо. Потом её уже потрошат в пуку. Не зря она является ярой сторонницей кавказоидов. Власть разрешила ей, однако! Так что понятно, что это за птица, в газете кукарекает? Защищает свои льготы и свободу, данные ей.

скальпель 03.02 18:17 [ + 4 – ]

Соглашусь, Уважаемый ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла. Этот тоскующий дебилоид даже не пытается мало-мальски разнообразить стиль изложения, когда пишет от разных имён. За что ему только деньги платят? Гонит откровенную халтуру ...

AКSМ 3,14d@r 03.02 18:22 [ + -4 – ]

Я,хочу кавказса подержать. Руские больше воруют. У меня муж из аула. Порядочный и харошый. Горжуся им.