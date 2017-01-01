Три тонны подозрительного табака для кальянов арестовали в Апраксином и на Салова (фото)

Также из продажи изъяли около тысячи электронных сигарет.

Также из продажи изъяли около тысячи электронных сигарет.





Фото:

Как 3 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления , сотрудники отдела таможенного контроля совместно с коллегами из Северо-Западной оперативной таможни и при поддержке Роспотребнадзора по Петербургу искали контрафактный табак на прилавках и складах городских рынков.





Фото:

В результате проверки Апраксина двора и оптового рынка на Салова, 52, проверяющие обнаружили четыре магазина и три склада с товаром, на котором отсутствовали необходимые маркировки специальными акцизными марками.





Фото: СЗОТ



В итоге изъяли 2 730 килограммов табака для кальянов производства Турции, США, ОАЭ и Египта. Кроме того, сотрудники петербургского Роспотребнадзора арестовали 1210 электронных сигарет, на которые продавцы не смогли представить необходимые документы.





Фото: СЗОТ



Предпринимателям, не озаботившимся соблюдением действующего законодательства, грозит административная или уголовная ответственность.



Напомним,





Петербургская таможня вместе с Роспотребнадзором в очередной раз проверила, чем торгуют на рынках города. Результатом ревизии Апраксина двора и оптового рынка на Салова стали изъятые три тонны безакцизного табака для кальяна и больше тысячи электронных сигарет.Фото: СЗОТ

Как 3 февраля сообщили в пресс-службе, сотрудники отдела таможенного контроля совместно с коллегами из Северо-Западной оперативной таможни и при поддержке Роспотребнадзора по Петербургу искали контрафактный табак на прилавках и складах городских рынков.Фото: СЗОТ

В результате проверки Апраксина двора и оптового рынка на Салова, 52, проверяющие обнаружили четыре магазина и три склада с товаром, на котором отсутствовали необходимые маркировки специальными акцизными марками.Фото:В итоге изъяли 2 730 килограммов табака для кальянов производства Турции, США, ОАЭ и Египта. Кроме того, сотрудники петербургского Роспотребнадзора арестовали 1210 электронных сигарет, на которые продавцы не смогли представить необходимые документы.Фото:Предпринимателям, не озаботившимся соблюдением действующего законодательства, грозит административная или уголовная ответственность.Напомним, ранее 85 кг нелегального афганского табака изъяли из петербургского магазина.







Обсуждение темы: «Три тонны подозрительного табака для кальянов арестовали в Апраксином и на Салова (фото)» НЕСТОР 03.02 17:16 [ + 0 – ]

Апрашку,пристанище черножопых,давно пора прикрыть.

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